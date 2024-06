Biden annonce une feuille de route israélienne pour un cessez-le-feu à Gaza

Le président américain Joe Biden a annoncé vendredi qu’Israël avait proposé une feuille de route en vue d’un cessez-le-feu dans sa guerre contre le Hamas, comprenant un retrait des zones habitées de Gaza pour six semaines et la libération des otages.

Dans une allocution depuis la Maison Blanche, Biden a appelé le mouvement islamiste palestinien à accepter ce plan, soumis selon lui au Hamas via le médiateur qatari.

« Nous ne pouvons pas laisser passer » cette occasion d’un accord à Gaza, a lancé Joe Biden au huitième mois d’une guerre dévastatrice dans le territoire palestinien assiégé et menacé de famine selon l’ONU. « Il est temps que cette guerre se termine. »

La première phase, a dit Biden, serait un cessez-le-feu total, avec un retrait des troupes israéliennes des « zones habitées de Gaza » pour une durée de six semaines.

L’arrêt des combats, toujours selon lui, serait accompagné de la libération de certains otages israéliens enlevés durant l’attaque du Hamas le 7 octobre contre Israël, notamment les femmes et les malades, et de la remise en liberté de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Ce cessez-le-feu temporaire pourrait devenir « permanent » si le Hamas « respecte ses engagements », a ajouté le président américain. La phase suivante du plan comprendrait notamment la libération de tous les otages encore détenus.

Sans faire référence au discours de Biden, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a indiqué que « le gouvernement est uni dans son désir de ramener nos otages aussi vite que possible (et) le Premier ministre a autorisé l’équipe de négociations à présenter un plan pour atteindre cet objectif ».

Mais il a dans le même temps souligné que « la guerre ne s’arrêtera pas tant que tous ses buts ne sont pas atteints », citant « le retour » de tous les otages et « l’élimination des capacités militaires et gouvernementales du Hamas ». La feuille de route proposée par Israël permet de « maintenir ces principes », poursuit-il.

