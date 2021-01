Biden dévoile un plan de relance à 1.900 milliards de dollars

Joe Biden a dévoilé un nouveau plan de relance d’urgence de 1.900 milliards de dollars, censé sortir les Etats-Unis de leur pire crise depuis les années 30, et qui sera suivi dans les prochaines semaines d’un plan d’investissements pour relancer l’économie.

Face à l’ampleur de la crise économique, « on ne peut pas se permettre de rester les bras croisés », a défendu jeudi soir Joe Biden, en présentant, depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware, ce paquet d’aides, baptisé « plan de sauvegarde ».

Chèques aux familles, fonds pour rouvrir les écoles, argent pour accélérer tests et vaccins, liquidités pour les petites entreprises, ou encore aide alimentaire renforcée: les mesures doivent répondre à l’urgence, et empêcher le pays de s’enfoncer plus avant dans la crise.

Viendra ensuite un plan d’investissements dans l’économie verte, dont les contours seront précisés dans les prochaines semaines.

Il s’agira alors de créer les « millions » d’emplois manufacturiers « bien payés ». Joe Biden a pour cela repris à son compte le « Made in America » cher à Donald Trump.