«La démocratie tunisienne s’effondre. Biden ne devrait pas rester les bras croisés»!

Spécialiste le plus en vue de la Tunisie dans la presse anglo-saxonne Bobby Ghosh, chroniqueur des affaires étrangère à Bloomberg, s’est saisi du référendum sur le projet de la Constitution tunisienne, plus précisément de la réaction américaine qu’il a suscitée.

Le jour où la démocratie tunisienne s’est effondrée, c’est à un porte-parole du département d’État qu’il a incombé de délivrer les pieuses paroles de l’administration Biden, a-t-il fait observer . Interrogé sur le référendum constitutionnel du 25 juillet qui a permis au président Kais Saied d’institutionnaliser le règne d’un seul homme dans cette nation d’Afrique du Nord, Ned Price a formulé les observations suivantes :

« Eh bien, nous notons le résultat qui a été rapporté par la Haute Autorité indépendante pour les élections et les observateurs électoraux de la société civile. Le référendum a été marqué par un faible taux de participation. C’est un fait que nous notons. Un large éventail de la société civile, des médias et des partis politiques tunisiens ont exprimé de profondes préoccupations concernant le référendum. Et en particulier, nous notons les préoccupations répandues parmi de nombreux Tunisiens concernant l’absence d’un processus inclusif et transparent et le peu de place accordée à un véritable débat public lors de la rédaction de la nouvelle constitution. Nous notons également les préoccupations concernant l’affaiblissement des freins et contrepoids dans la nouvelle constitution, ce qui pourrait compromettre la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »

Dans une analyse publiée par Bloomber et reprise par le Washington Post, Bobby Ghosh a relevé dans cette déclaration « l’absence de toute critique directe de l’homme qui a garrotté la démocratie la plus prometteuse du monde arabe ». Au lieu de critiquer Saied pour son appropriation d’une autorité quasi absolue, a-t-il ajouté l’administration Biden a une fois de plus échoué à se montrer à la hauteur de sa propre réputation de défenseur de la démocratie.

Il y aurait eu beaucoup à critiquer. Saied a pris le contrôle de la commission électorale avant le vote, en plus de museler les médias, de manipuler le système judiciaire et d’emprisonner les opposants politiques. Et l’écrasante majorité des Tunisiens a choisi de ne pas voter, sapant ainsi la tentative de l’autocrate de légitimer sa prise de pouvoir en refusant de participer à cet exercice mis en scène.

Même en prenant pour argent comptant le taux de participation de 30,4 % annoncé par la commission électorale, Saied a fait un résultat catastrophique, estime Gosh. (En revanche, l’homme fort égyptien Abdel-Fattah El-Sissi a réussi à obtenir un taux de participation de 38,6 % pour son référendum constitutionnel de 2014). Le président a offert la plus minable des excuses : Plus de gens auraient voté s’ils avaient eu deux jours au lieu d’un, a déclaré Saied.

Saied « en quête d’autres sources de légitimité »

Dans les jours à venir, les opposants de Saied profiteront de la faible participation pour remettre en question la légalité de la nouvelle constitution – et par extension, le droit du président à gouverner. Comme tous les autocrates, Saied cherchera d’autres sources de légitimité. Il faut s’attendre à des rassemblements soutenus par le gouvernement pour célébrer la constitution à Tunis et à des expressions de fidélité de la part des forces armées.

Le président tirera également sa légitimité de la volonté des dirigeants étrangers – et surtout des dirigeants des États démocratiques – de faire des affaires avec lui. Il sera rassuré par la réticence des défenseurs de la démocratie à même critiquer, et encore moins à condamner, son simulacre de référendum.

Saied espère que l’administration Biden fera pour lui ce que l’administration du président Barack Obama avait fait pour Sissi : Accepter la nouvelle constitution comme un fait accompli et détourner le regard lorsque le président tunisien l’utilise pour renforcer son emprise sur tous les leviers de l’État.

Le président Biden devrait refuser cette satisfaction à Saied. Au lieu de cela, le président américain peut commencer à rattraper son échec à protéger la démocratie tunisienne en faisant comprendre que son administration a fait plus que « prendre note » de la tentative de Saied d’institutionnaliser l’autoritarisme.

Saied « passible de sanctions économiques »

Biden n’est pas avare de mots forts dans des situations comme celle-ci. Pas plus tard qu’en novembre dernier, il a condamné Manuel Noriega du Nicaragua pour avoir organisé une élection « pantomime ». Saied devrait recevoir un traitement similaire.

La rhétorique présidentielle mise à part, la position officielle des Etats-Unis devrait être que le référendum était trop imparfait pour que les résultats aient une quelconque validité. Et toute tentative de Saied d’exercer les pouvoirs attribués à la présidence dans la nouvelle constitution devrait être condamnée à voix haute et, si possible, faire l’objet de sanctions économiques.

Biden devrait exiger que Saied rétablisse l’indépendance du système judiciaire tunisien ainsi que la liberté de la presse, et qu’il travaille avec les partis d’opposition à un accord de partage du pouvoir et à de nouvelles élections.

Si Saied refuse, les États-Unis devraient suspendre toute aide à la Tunisie et encourager leurs partenaires européens à faire de même. L’administration Biden devrait également être prête à exercer le veto américain sur toute aide du Fonds monétaire international à la Tunisie.

Cela toucherait Saied là où cela fait le plus mal. Il a désespérément besoin de fonds étrangers et de l’aide du FMI pour commencer à réparer l’économie tunisienne qui s’effondre. S’il ne parvient pas à le faire, il perdra rapidement le peu de soutien dont il bénéficie et mettra fin à toute prétention à la légitimité.

Biden a beaucoup à répondre de son incapacité à respecter les valeurs qu’il professe. En Tunisie, il a l’occasion de faire quelque chose de remarquable, conclut l’analyse de Bobby Ghosh.