Biden fait un premier pas vers une réforme de la Cour suprême

Joe Biden a entrouvert vendredi la porte à une possible réforme de la Cour suprême, s’attirant l’ire des républicains qui l’accusent de vouloir attaquer cette puissante institution, responsable aux Etats-Unis de trancher les plus grandes questions de société.

Le président américain a signé un décret mettant en place une commission d’experts sur une réforme du temple du droit américain, ancré solidement du côté conservateur depuis les nominations de Donald Trump.

Composée d’experts démocrates et républicains, la commission se penchera sur les aspects les plus sensibles d’une éventuelle réforme de la Cour suprême: la durée du mandat de ses membres, leur nombre, la façon dont l’institution sélectionne les affaires sur lesquelles elle statue, ses règles et ses pratiques.

Elle aura six mois pour rendre ses préconisations.