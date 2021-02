Birmanie : La police tire sur les manifestants.6 morts

De nouveaux rassemblements pro démocratie en Birmanie ont été violemment dispersés, dimanche 28 février, par les forces de sécurité. Six manifestants ont été tués, la répression la plus meurtrière depuis le coup d’Etat, a appris Reuters auprès des secouristes et d’un ancien député.

Trois manifestants ont été tués dans la ville côtière de Dawei (sud), tandis que deux adolescents de 18 ans sont morts à Bago, dans le centre du pays, d’après les secouristes qui font état de plusieurs blessés. Une sixième personne a péri à Rangoun, a-t-on appris auprès d’un ex-député du parti d’Aung San Suu Kyi.

Les autorités ont graduellement intensifié l’usage de la force pour les disperser, avec des gaz lacrymogènes, canons à eau, balles en caoutchouc et parfois des balles réelles.