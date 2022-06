Bizerte: 73 interventions de la Protection Civile en 48 heures

Pendant les dernières 48 heures, 73 interventions rapides de terrain ont été menées par les unités de la Protection Civile dans le gouvernorat de Bizerte.

La plupart de ces interventions ont été réalisées en coordination avec les membres du comité de lutte contre les catastrophes naturelles, a indiqué à l’Agence TAP le directeur régional de la Protection Civile à Bizerte Kamel Melliti, précisant que 20 interventions ont concerné la prévention contre les incendies.

A l’issue de ces opérations, une série d’incendies ont été maîtrisés dans des forêts et des terres agricoles de la région, notamment à Cap Serrat, Djebel Demna et Fritissa et qui n’ont pas causé de pertes humaines, a-t-il ajouté.

Selon la même source, d’autres interventions (une cinquantaine) ont été effectuées en matière de secours par ambulance sur les routes, outre celles ayant concerné des opérations de secours au niveau des plages, des barrages et des lacs de la région.