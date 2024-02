Bizerte: Accostage d’un navire chargé de 11 mille tonnes d’engrais azotés

Un navire chargé de 11 mille tonnes d’engrais azotés a accosté, lundi, au port de commerce de Menzel Bourguiba (Gouvernorat de Bizerte).

Cette quantité, consacrée à l’usage agricole, est destinée à la livraison pour le compte du Groupe chimique tunisien (GCT), selon une source officielle régionale.

Un comité régional a été désigné en vue de contrôler l’opération de déchargement de la cargaison et assurer son acheminement à ses bénéficiaires dans les meilleures conditions, d’après la même source.

La cargaison en question fait partie d’une série de quantités d’engrais prévues à l’importation par le GCT, et qui sont consacrées à l’usage agricole.

A rappeler que le port de Menzel Bourguiba avait accueilli début janvier dernier un navire chargé de plus de 13 mille tonnes d’engrais azotés.

