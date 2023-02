Bizerte : Approbation de projets d’infrastructure dont le coût est de 2,1 MD

La commission régionale des marchés publics dans le gouvernorat de Bizerte vient d’approuver la réalisation d’un certain nombre de projets publics moyennant une enveloppe de 2,1 millions de dinars.

Ces projets concernent notamment le renforcement des infrastructures routières en milieux urbain et rural et l’embellissement des villes.La commission a également examiné des appels d’offres pour l’approvisionnement d’établissements publics en produits de base, dont l’hôpital universitaire Habib Bougatfa.

