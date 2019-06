Bizerte : Les infrastructures de santé montent en gamme

L’état d’avancement des travaux d’infrastructure programmés dans le secteur de la santé dans le gouvernorat de Bizerte a été au centre d’une réunion du conseil régional de la santé consacré à ce gouvernorat.

Selon des données publiées lundi par le ministère de la Santé, les travaux de réaménagement du service de Pneumologie de l’hôpital régional de Menzel Bourguiba ont été parachevés, tandis que les travaux de construction du service ORL, et ceux relatifs à la création d’un dépôt pour les médicaments dans le même hôpital ont connu un taux d’avancement respectivement de 75% et de 60%.

Par ailleurs, les travaux de réaménagement du dispensaire de la imada de Oujsa, relevant de la délégation de Ghar El Melh ont connu un avancement de 70% alors que les travaux de construction de l’unité d’imagerie par résonance magnétique (IRM) à l’hôpital universitaire de Bizerte ont avancé de 98%.

Dans le même contexte, le Centre de santé de base, de catégorie 3, relevant de la imada de Menzel Abderrahmen (délégation de Menzel Jemil) est entré en phase d’exploitation depuis la fin du mois de mai dernier, alors que l’exploitation de certains dispensaires de catégorie 4 reste partielle, comme c’est le cas du dispensaire de l’imada de Bazina, le dispensaire de Menzel Jemil, et le dispensaire de la délégation de Tinja.

Le conseil régional de la santé, qui s’est tenu en présence de la ministre de la Santé par intérim Sonia Bechikh, du gouverneur de Bizerte Mohamed Gouider, des députés de la région, du secrétaire général de l’Union Régionale du Travail et des cadres sanitaires régionaux a également examiné les moyens de renforcer les structures médicales au gouvernorat de Bizerte, en ressources humaines et en équipements médicaux.