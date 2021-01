Bizerte: Mandats de dépôt à l’encontre de 36 personnes

Le procureur général près le tribunal de première instance de Bizerte a émis, lundi, des mandats de dépôt à l’encontre de 36 personnes pour avoir participé à des actes de vandalisme dans la région durant les derniers jours, a indiqué le porte-parole officiel du tribunal; Walid AchBelleh.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, la même source a ajouté que six mineurs ont été également différés devant le juge des enfants pour le même délit.

Rappelons que des troubles nocturnes avaient éclaté samedi et dimanche dans plusieurs régions du pays notamment à Tunis, Manouba, Bizerte, Nabeul, Béja, Siliana, Sousse, Monastir, Mahdia, Kébili, Kairouan et Kasserine.

