Bizerte : Saisie de produits alimentaires durant le premier jour du ramadan

Des quantités de 2,520 tonnes de pommes de terre et 359 kg de viandes rouges ont été saisies, durant le premier jour du ramadan, dans les délégations de Bizerte-nord, El Alia, Mateur et Menzel Bourguiba.

Un responsable du comité de contrôle mixte a indiqué, à l’Agence TAP, que 16 infractions économiques ont été relevées pour des pratiques de monopole, outre six contraventions pour non-respect des règles d’hygiène.

« Les marchandises confisquées seront injectées dans les circuits officiels de distribution », a ajouté la même source.

