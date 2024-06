Blinken en Israël pour son 8ème voyage depuis le 7 octobre

Le département d’État américain a confirmé au Times of Israel que le secrétaire d’État Antony Blinken se rendra en Israël lundi prochain. Il s’agira de son huitième voyage dans le pays depuis le 7 octobre et la guerre qui s’en est suivie à Gaza.

L’annonce de sa visite intervient alors que les États-Unis et Israël attendent la réponse du Hamas à une proposition de libération d’otages et d’accord de cessez-le-feu avancée par Israël et présentée par le président américain Joe Biden la semaine dernière.