Blinken loue le rôle du Nigeria au sein de la CEDEAO

Le secrétaire d’État américain, et le ministre nigérian des Affaires étrangères, Yusuf Maitama Tuggar, ont tenu une conférence de presse conjointe mardi à l’issue d’une réunion avec le président Bola Ahmed Tinubu.

Antony Blinken a salué le rôle du Nigeria au sein de l’appareil CEDEAO et ses efforts dans la mise en place de réformes audacieuses au sein du Conseil de sécurité de l’Onu : le Nigeria, en tant que plus grand pays d’Afrique, plus grande économie, plus grande démocratie, est essentiel à nos efforts. Et nous faisons déjà beaucoup de travail ensemble. Nous sommes le moteur de l’action climatique…… Avec 30 autres pays de l’Atlantique, nous favorisons le développement de l’économie bleue, la protection de l’environnement, les échanges scientifiques et technologiques grâce à un nouveau partenariat pour la coopération atlantique.

Après le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, le Nigeria, le secrétaire d’Etat américain est attendu en Angola. Cette tournée d’Antony Blinken intervient dans le sillage de celle du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Washington considère Pékin comme son principal rival stratégique et tente de contrer les offensives chinoises sur le continent africain.

