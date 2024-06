BMI de Fitch fait prévision d’un PIB à 1,9 % en Tunisie pour 2024 

Les données du PIB du premier trimestre 2024 ont montré que l’économie a progressé de 0,2 % en glissement annuel et de 0,6 % en glissement trimestriel, conformément à nos prévisions. Nous pensons donc que la croissance de la Tunisie s’améliorera de 0,4 % en 2023 à 1,6 % en 2024. C’est ce qu’estime la société filiale de Fitch ratings, BMI

BMI estime que « malgré la faible performance du premier trimestre, nous prévoyons que la croissance s’accélérera au cours des prochains trimestres, tirée par des effets de base favorables liés à la reprise soutenue de la production agricole, ainsi que par une activité touristique plus forte, une inflation plus faible, une amélioration de la demande extérieure et une compression des importations.

Les résultats du premier trimestre indiquent en effet, un rebond du secteur agricole, qui a contribué à hauteur de 0,7 point de pourcentage à la croissance globale, après avoir soustrait 1,0 point de pourcentage à la croissance en 2023.

En outre, la croissance réelle des importations s’est fortement affaiblie, passant de 9,3 % en glissement annuel au premier trimestre 2023 à 2,4 % en glissement annuel au premier trimestre 2024, tandis que la demande intérieure et l’investissement fixe ont augmenté à un rythme plus rapide qu’aux troisième et quatrième trimestres 2023 ».