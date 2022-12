Bond touristique à Sousse en cette fin d’année

La région touristique de Sousse est fin prête pour accueillir dans les meilleures conditions ses visiteurs de l’intérieur et des pays frères et amis à l’occasion des vacances d’hiver et des fêtes de fin d’année administrative, a déclaré, mardi soir 13 décembre, le commissaire régional du tourisme à Sousse, Taoufik Gaid, à Radio Diwan FM.

Il a précisé que le taux de réservations dans les hôtels touristiques de la région a atteint, jusqu’à présent, 80%, prévoyant qu’il atteindra 100% dans certaines unités hôtelières.

Nous avons grand besoin de ce bond, a dit Taoufik Gaid notant qu’il ne manquera pas d’améliorer les indicateurs touristiques au niveau régional.