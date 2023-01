Bouden souligne l’importance du rôle de l’UNFT dans la limitation des répercussions sur la famille

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden a souligné l’importance du rôle que peut jouer l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT) dans la limitation des répercussions de la crise économique et sociale sur la famille tunisienne.

Najla Bouden a, lors de sa rencontre, hier mardi, au palais du gouvernement à la Kasbah, avec la présidente de l’organisation féminine, Radhia Jerbi, rappelé le rôle essentiel de l’organisation à travers l’histoire.

Pour sa part, la présidente de l’UNFT, Radhia Jerbi a affirmé la disposition de l’union à soutenir les efforts de l’Etat et à encadrer les femmes tunisiennes afin qu’elles soient actives dans tous les domaines.

Il est à noter que la cheffe du gouvernement avait rencontré, hier, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Nourredine Taboubi, et le président de l’union tunisienne de l’industrie et du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul.

Elle a, à cette occasion, souligné la nécessité d’assainir le climat général et de travailler en commun pour trouver les solutions appropriées et favoriser les conditions de réussite lors de la prochaine étape, en privilégiant l’intérêt suprême du pays.