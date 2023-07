La situation sécuritaire à Sfax et Sbeïtla au centre d’un entretien Bouden-Feki

La situation sécuritaire dans le pays, particulièrement à Sfax et Sbeïtla (Kasserine), a été au centre d’un entretien, jeudi, à la Kasbah entre la cheffe du gouvernement Najla Bouden et le ministre de l’Intérieur Kamel Feki, selon un bref communiqué publié par la présidence du gouvernement.

Une réunion qui se tient sur fond des affrontements qui ont éclaté, depuis quelques jours, entre habitants et migrants subsahariens à Sfax. Lundi, suite au meurtre à coup de couteau, d’ un habitant de la région, trois suspects ont été interpellés et une information judiciaire été ouverte.

Dans la délégation de Sbeïtla des heurts ont éclaté entre policiers et un groupe d’individus qui a, selon le récit du département de l’Intérieur, attaqué une patrouille sécuritaire à coup de fusils de chasse et de jets pierres. Une personne a été mortellement touchée par balle lors de l’accrochage et une autre blessée à la chevrotine.