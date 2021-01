Bourse de Tunis : 2020, l’année des OPA et des retraits de la Cote !

Communiqué*

- Publicité-

L’année 2020 pour la Bourse des Valeurs de Tunisie (BVMT), a été caractérisée par la multiplicité des mouvements capitalistiques, des offres publiques d’achat et de retrait.

La première opération de l’exercice a été l’acquisition par la BIAT d’un bloc majoritaire (de 50,5%) dans le capital de Tunisie Valeurs. Cette transaction a déclenché une OPA obligatoire sur le reste des actions portant la participation de la banque à plus de 98% de Tunisie Valeurs. Bouclée en avril dernier, l’OPA a été suivie par une OPR au terme de laquelle la société a été retirée de la cote et de la liste des sociétés faisant appel public à l’épargne. Le rapprochement entre la BIAT et Tunisie Valeurs s’inscrit dans une logique de synergies entre les métiers bancaires et du marché financier pour consolider le positionnement de chacun des acteurs sur son marché.

– Après TV, c’était Hexa

Une autre opération capitalistique a été menée en 2020. C’est l’acquisition d’une participation majoritaire (42,3%) dans le capital d’Hexabyte par la société 3S, holding détenant le fournisseur des services internet GlobalNet, et ce suite à la sortie de l’actionnaire fondateur, Naceur Hidoussi du capital. Valorisant Hexabyte à 15,7MDt, cette transaction a aussitôt déclenché une OPA sur le reste du capital. Après l’OPA, le nouvel actionnaire de référence d’Hexabyte a retiré la société de la cote. L’acquisition d’Hexabyte par 3S s’inscrit dans le cadre d’un mouvement de consolidation du secteur des FSI (GlobalNet avec une part de marché de 15% et Hexabyte avec une part de marché de 6%) pour résister aux grands opérateurs Télécom et à TopNet, le leader du secteur qui détient aujourd’hui une part de marché de 65%.

Un troisième mouvement capitalistique a eu lieu en 2020, touchant le promoteur immobilier SITS.

Après avoir franchi le seuil de 40% du capital de la société, le Groupe Poulina a été soumis à une Offre Publique d’Achat obligatoire visant le reste du capital du promoteur immobilier, au prix de 2,360 Dt par action, ce qui valorise SITS à 36,8 MDT. Cette opération pourrait mettre un terme aux problèmes de gouvernance de la société qui ont sévi sur les dernières années.

– La Steq d’El Arem se prépare à quitter la cote

Après Tunisie Valeurs et Hexabyte, le distributeur des pièces de rechange pour véhicules automobiles et poids lourds STEQ, envisage de se retirer de la bourse. Après avoir atteint une participation de 97% dans le capital, le Groupe AREM a lancé, à fin 2020, une OPR sur la société.

Les mouvements capitalistiques touchant les sociétés Tunisie Valeurs, Hexabyte et SITS ont beau réduire le nombre des sociétés cotées à 80 sociétés, au 31 décembre 2020, mais ils illustrent le rôle de la bourse en tant que tremplin pour les opérations de fusion-acquisition.

Sur le compartiment obligataire, le marché a connu un regain de vigueur des émissions surtout durant la secoçnde moitié de l’année. Dix émissions obligataires par appel public à l’épargne ont pu être clôturées depuis le début de l’année pour une enveloppe totale de 380MDt (contre six levées pour 188,8MDt en 2019).

L’industrie de la gestion d’actifs a connu l’entrée en activité de 3 OPCVM (3 FCPR). Ceci étant, le nombre des véhicules en activité a été maintenu stable à 119. L’actif net de l’épargne collective a nettement repris du poil de la bête (+27,4% à 4,7 milliards de dinars, soit une collecte nette de 1 milliard du dinar). Le plafonnement des rémunérations des comptes à terme et autres certificats de dépôt depuis le mois d’avril 2020 à TMM+1% et le relèvement du taux de la retenue à la source libératoire sur les dépôts à terme de 20% à 35%* ont orienté l’épargne vers les OPCVM, et partant vers le marché obligataire.