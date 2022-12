Bourse de Tunis : Avis d’ouverture de l’offre sur les actions de la Société  » ASSURANCES MAGHREBIA VIE »

La Bourse de Tunis vient de publier un avis d’ouverture de l’offre sur les actions de la Société » ASSURANCES MAGHREBIA VIE ».En fait, l’introduction en Bourse de ladite société, est proposée au moyen d’une Offre à Prix Ferme (OPF) de 1.875.000 actions (au prix de 6,080 DT l’action), représentant 25% de l’offre au public et 7,5% du capital de la société après augmentation. Elle est centralisée auprès de la Bourse de Tunis, et porte sur 1.250.000 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital de la société et 625.000 actions anciennes provenant de la cession par les actionnaires de la société d’actions anciennes.

L’Offre à Prix Ferme est ouverte au public depuis le 15/12/2022 jusqu’au 23/12/2022 inclus.L’ introduction en Bourse de la société est réalisable, aussi, par le moyen d’un Placement Global de 5.625.000 actions, représentant 75% de l’offre au public et 22,5% du capital de la société après augmentation (dont 1.875.000 actions anciennes et 3.750.000 actions nouvelles à souscrire dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire) auprès d’investisseurs désirant acquérir au minimum pour un montant de 250.015,680 DT, centralisé auprès de MAC SA, Intermédiaire en Bourse.

Pour rappel, l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société réunie le 25/11/2022 avait décidé d’augmenter le capital social de la société d’un montant de 5.000.000 dinars pour le porter de 20.000.000 dinars à 25.000.000 dinars et ce, par l’émission de 5.000.000 actions nouvelles à souscrire en numéraire au prix de 6,080 dinars l’action, soit 1 dinar de nominal et 5,080 dinars de prime d’émission, à libérer intégralement à la souscription.L’Assemblée Générale Extraordinaire avait également fixée la date de jouissance des actions nouvelles au 1er janvier 2022.