Bourse de Tunis : ça débute mal

La bourse de Tunis débute la séance de vendredi dans le rouge. Le Tunindex a perdu 0,23 % à 7 072.89 points, mobilisant un volume d’affaires de 2,416 Millions de dinars (MD), a indiqué Mena capital partners (MCP).

A la hausse, le titre TGH avance de 3,57 % à 0,29 D suivi par ICF et WIFACK BANK qui progressent respectivement de 2,99 % et de 2,90 % à 200,74 D et à 6,73D.

A l’opposé, le titre STAR recule de 4,49 % à 130,84 D tout comme SOTETEL et ATB qui ont baissé respectivement de 4,34 % et de 3,95% à 6,17 D et à 3,89 D.