La Bourse de Tunis entame l’année dans le vert grâce à l’engouement pour les valeurs bancaires

Le Tunindex, principal indice de la place de Tunis, a augmenté de 2,1% jusqu’au 17 janvier 2023, contre 0,57% l’année dernière à la même date. Cette » performance » est liée en grande partie, à ce jour, à l’engouement pour les valeurs bancaires qui profiteraient en 2023, du dernier relèvement du taux directeur de la banque centrale, d’après une analyse publiée mercredi, par l’intermédiaire en bourse MAC SA, intitulée » Entre morosité et espérance: Rétrospectives 2022 et perspectives 2023″.

« Les investisseurs semblent aussi, rassurés par rapport aux réalisations des sociétés cotées au titre de 2022, qui font ressortir une hausse des revenus (+15.7% à fin septembre) et de leurs bénéfices (+21,8% à fin juin 2022) ».

Et de rappeler que « la Bourse de Tunis entame l’année 2023 dans le vert, dans un contexte de forte inflation, de hausse des taux, de prévisions de croissance en baisse, et de finances publiques très mal en point ».

« Du côté de la psychologie des investisseurs, 2023 devrait théoriquement, être profitable pour le marché des actions car en dehors d’un » désastre « , toutes les mauvaises nouvelles sont presque déjà connues ».

Ainsi, « les investisseurs devraient progressivement s’imprégner de bonnes nouvelles d’autant plus que les cours des commodités commencent à se détendre et les niveaux d’inflation mondiale à se stabiliser ».

D’après MAC SA, le relèvement du taux directeur pourrait susciter l’intérêt des investisseurs en 2023 pour les produits de taux à plus faible risque que les actions d’autant plus que ces taux d’intérêts élevés pénaliseront les sociétés non financières endettées. Les coûts d’investissement seraient également, altérés vu que les montages reposent en grande partie sur le financement bancaire.

Pour les sociétés financières, certes l’impact de la hausse des taux aura un effet positif sur leurs revenus et notamment les banques mais impose aussi, d’autres défis en termes de coûts du risque et de la qualité des actifs.

En résumé, une stratégie de diversification sectorielle et de » Stock-picking » (principe de gestion qui consiste à sélectionner les valeurs les plus prometteuses de la cote), est toujours de mise dans un contexte de turbulence pour profiter des potentialités haussières et de rebond des valeurs. Un suivi minutieux des réalisations trimestrielles et semestrielles s’impose pour moduler cette stratégie, conclut MAC SA.