Bourse de Tunis: Un contrat pour apporter la liquidité aux titres de la société « Assurances Maghrebia Vie « 

Un contrat d’apport de liquidité vient d’être conclu entre la Bourse de Tunis et l’intermédiaire en bourse » Union financière » afin d’assurer la liquidité et la régularité de cotation du titre Assurances Maghrebia Vie, et ce, en application de l’article 84 du Règlement Général de la Bourse. La date effective d’entrée en vigueur de ce contrat d’apport de liquidité est fixée pour le 13 janvier 2023, a indiqué la Bourse de Tunis dans un communiqué publié, mardi. Et de rappeler que les principaux actionnaires de la société ASSURANCES MAGHREBIA VIE ont mis en œuvre, à partir du 30 décembre 2022, date de l’introduction en bourse des actions de la société, un contrat de liquidité composé de 625 000 titres ASSURANCES MAGHREBIA VIE et de 4 500 000 dinars. Aux termes de ce contrat d’apport de liquidité, l’Union financière s’engage à respecter les engagements; à savoir : Une présence à l’achat et à la vente pendant au moins les 15 dernières minutes de la phase d’accumulation d’ordres qui précède l’ouverture, les ordres d’achat et de vente doivent se situer à l’intérieur de la fourchette autorisée par la Bourse (seuils statiques) et dont le spread maximum est de 3%. L’intermédiaire en bourse assure que chaque ordre doit porter sur un montant minimal de 1000 dinars avec un montant minimum cumulé de 5000 dinars par séance de bourse. A noter que la société « Assurances Maghrebia vie » est cotée sur le marché principal de Bourse de Tunis. A travers cette introduction, la société d’assurances entend renforcer ses fonds propres, financer sa croissance interne, se développer à l’international et bénéficier de l’avantage fiscal.

