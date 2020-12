Bourse de Tunis :L’indice Tunindex clôture lundi sur une baisse(-0,21%)

» Mal orienté, le marché boursier a terminé la séance du lundi 14 décembre 2020, sur une baisse de 0,21% à 6839,95 points. Les échanges ont été faibles, cumulant une enveloppe de 2,7 millions de dinars(MD) « , selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ». Poursuivant son ascension, le titre Tawasol Group Holding a chapoté le palmarès de la séance. Son cours a gagné 4,3% à 0,490 dinar(D), dans un volume de 408 mille dinars. Le titre SIAME a également figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. Transigée à hauteur de 147 mille dinars, l’action s’est bonifiée de 3% à 4,080 D. BTE a été l’action la plus pénalisée de la cote. Sans faire l’objet de transactions, le titre a reculé de 4,5% à 7,920 D.Succombant à un mouvement de prise de bénéfice, le titre UADH s’est délesté de 0,4% à 2,380 D. Valeur la plus dynamique de la séance, UADH a drainé des capitaux de 551 mille dinars.

