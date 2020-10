Bourse de Tunis: Une 2e semaine consécutive dans le rouge

Le marché boursier a aligné une deuxième semaine consécutive (28 septembre au 2 octobre 2020) dans le rouge. Succombant aux pressions vendeuses avec l’afflux d’informations sur le bilan de la deuxième vague de l’épidémie du COVID-19, l’indice de référence a lâché 3,6% à 6 567,83%, portant sa contreperformance annuelle à -7,8%, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.Les échanges ont affiché une amélioration relative par rapport à la semaine du 25 septembre 2020, et ce malgré l’absence de transactions de bloc. Une enveloppe de 27,6 millions de dinars(MD) a été transigée sur le marché, soit une moyenne quotidienne de 5,5 MD.

Analyse des valeurs

Le titre SAM s’est placé en tête du peloton. Le spécialiste du mobilier du bureau a vu sa capitalisation s’envoler de 18,5% sur la semaine boursière à 16,1MD en amassant des capitaux de 117 mille dinars. Il semblerait que les investisseurs aient bien réagi à l’augmentation de capital par incorporation de réserves réalisée sur la semaine (selon une parité d’une action nouvelle pour 5 anciennes). AMS a figuré au deuxième rang parmi les plus grands gagnants de la semaine. Son cours s’est apprécié de 3,8% à 1,080 dinar(D), dans de faibles échanges de 51 mille dinars. Le titre a connu un bon parcours boursier depuis le début de l’année 2020, avec une progression de 44%.Le titre GIF a accusé la moins bonne performance de la semaine. Son cours a dévissé de 5,1% à 0,940 D, dans un flux de 175 mille dinars. Rappelons que le producteur des filtres n’a pas encore publié des comptes consolidés au 31 décembre 2020 et au 30 juin 2020. Pénalisé par des prises de bénéfice, le titre Céréalis a reculé de 2,6% à 7,200 D. L’action du spécialiste des snacks salés et sucrés a mobilisé des échanges de 343 mille dinars sur la semaine. SAH Lilas a été l’action la plus dynamique de la semaine. Terminant dans le rouge (un repli de 1% à 11,950 D), la valeur a alimenté le marché avec un volume de 6,4 MD.