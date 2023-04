Bourse : Le marché boursier entame la semaine dans le rouge

Le marché boursier a mis fin, lundi, à une longue série de séances haussières, entamant la semaine dans le rouge. L’indice de référence Tunindex s’est effrité de 0,15% à 8225,85 points, dans un volume soutenu de près de 18,5 MD, alimenté à hauteur de 14,1 MD par le titre Sotipapier, rapporte l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre BH Leasing a chapeauté le palmarès de la cote. L’action du loueur s’est envolée de 5,6% à 2,630 D, dans un volume de 17 mille dinars. Le titre affiche un joli parcours boursier, se hissant de 28,3% depuis le début de l’année.

Le titre Lilas a, également, terminé la séance en territoire positif. La valeur a progressé de 2,6% à 10,160 D, amassant des échanges de 1,7 MD.

Sotipapier continue d’être la valeur la plus convoitée. L’action du papetier a été la plus échangée sur la séance. Terminant sur une note légèrement haussière à 7,900 D, la valeur a mobilisé des capitaux d’environ 14,1 MD, soit 76% du volume de la cote.

Le titre Poulina Group Holding a été le plus pénalisé de la séance. Son cours a reculé de 5,1% à 7,400 D, dans un flux de 263 mille dinars. Depuis le début de l’année, le titre de la holding affiche une décrue de 15,7%.

Poursuivant sa tendance baissière, le titre Euro-Cycles s’est replié de 4,5% à 17,720 D, drainant des échanges de 358 mille dinars. Le titre de l’industriel affiche une chute de 31,1% depuis le début de l’année.

