Bourse : Le marché termine la séance de mercredi sur une note quasi-stable

Le marché boursier a terminé la séance de mercredi sur une note quasi-stable, se repliant de 0,01% à 8619,15 points. Les volumes ont été soutenus s’élevant à 15,9 MD, grâce à la réalisation de deux transactions de bloc portant sur le titre Amen Bank d’une valeur de 14 MD.

Le titre SOMOCER s’est retrouvé en haut du podium. Dans un volume de transactions de 63 mille dinars, l’action s’est appréciée de 5,8% à 0,730 D.

Le titre BH Leasing a affiché un beau parcours sur la séance. L’action du loueur s’est bonifiée de 5,6% à 3,790 D. Les échanges sur la valeur ont été modestes atteignant 20 mille dinars.

Le titre MONOPRIX a accusé la plus forte baisse de la séance. L’action du spécialiste de la grande distribution a régressé de 3,9% à 5 D, dans un flux anémique.

Le titre Tunisair a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du transporteur aérien s’est délestée de 2,4% à 0,410 D. La valeur a été échangée à hauteur de 20 mille dinars, seulement, sur la séance.

Amen Bank a été, de loin, la valeur la plus échangée de la séance. L’action du banquier privé a terminé la séance en territoire négatif, reculant légèrement de 0,2% à 31,400 D. La valeur a alimenté le marché à hauteur de 14,5 MD, grâce à la réalisation de deux transactions de bloc d’une valeur de 14 MD.

