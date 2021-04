Bourse: les nouvelles du marché

Voici les nouvelles du marché pour la première semaine du mois d’avril , telles citées par l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs:

– BIAT : Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire Au titre de l’exercice 2020, la BIAT a annoncé un bénéfice net de l’ordre de 282 MDt, contre un bénéfice net de 333 MDt une année auparavant. Par ailleurs, la banque propose la distribution d’un dividende de 5 dinars par action après un split réduisant la valeur nominale de l’action de 10 à 5 dinars. Avant le split et au cours actuel, ce dividende correspond à un rendement exceptionnel de 9,2%. Au vu des circonstances actuelles de la pandémie de la Covid-19 et par mesure préventive, la BIAT a annoncé que les Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire auront lieu à distance le vendredi 23 avril 2021 à partir de 10H00.

– Attijari Bank : Etats financiers relatifs à l’exercice 2020 Attijari Bank a annoncé un résultat net part du groupe en 2020 en baisse de 20,8% à 140 MDt. La baisse du résultat net trouve son origine dans la hausse du coût du risque de 10,7% à 28,9MDt et dans le décaissement de la redevance conjoncturelle et de la contribution au fonds Covid-19 pour un coût total de 20,8MDt .

– STB : Assemblée Générale Ordinaire Au titre de l’exercice 2020, la STB a annoncé un bénéfice net de l’ordre de 72,2MDt, contre un bénéfice net de 157,3MDt en 2019. La banque ne payera pas de dividendes au titre de l’exercice 2020. La banque étatique tiendra une Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 29 Avril 2021 à 10 heures du matin, à l’Immeuble STB – Rue Hédi Karray- El Menzah IV- Cité des Sciences.

– UIB: Etats financiers relatifs à l’exercice 2020 A fin 2020, l’UIB a publié un bénéfice net part du groupe de 65,2 MDt, accusant un net repli annuel de 47,4% en raison de la flambée du coût du risque (passant de 24,7MDt à 67,8 MDt), de la contribution exceptionnelle Covid-19 d’une valeur de 11,2 MDt et de la redevance conjoncturelle s’élevant à 6,1MDt. La filiale tunisienne du Groupe Société Générale proposera lors de son Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le 16 Avril 2021 à partir de 10H00 (à distance), la distribution d’un dividende de 0,700 Dt par action.