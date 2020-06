Bourse : Tunisie Valeurs prône une stratégie pour surmonter la crise du Covid-19

« Alors que la Bourse, à l’image du pays, ne s’est toujours pas remise du choc de la Révolution et peine à retrouver sa pleine forme, la crise du COVID-19 ajoute de nouvelles contraintes à l’investissement en bourse. Les retentissements de la crise actuelle jettent une ombre sur les perspectives des sociétés cotées au moins sur les deux prochains exercices (période 2020-2021) », c’est ce qu’on peut lire « Covid-19 : Un séisme financier inédit », que vient de publier l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

Selon cet intermédiaire « quasiment toutes les sociétés cotées seront négativement, impactées de près ou de loin par la crise actuelle », cependant des opportunités d’investissement peuvent se présenter, même dans le contexte actuel.

Dans ce cadre, Tunisie Valeur dit prôner « une stratégie sélective qui favorise les sociétés au faible levier financier, celles qui affichent une assise financière solide et des niveaux de marges confortables à même d’absorber le ralentissement du cœur de métier et de s’accommoder avec les perturbations du cycle d’exploitation ».

« La qualité du management et la nature du secteur d’activité, c’est-à-dire sa corrélation avec les pans de l’économie les plus touchés par la crise sont aussi des critères de choix décisifs dans notre stratégie d’investissement. Nous excluons, ainsi, les secteurs les plus exposés au tourisme et au BTP de notre sélection de valeurs recommandées ».

D’après l’intermédiaire en bourse l’horizon de placement est également un facteur non négligeable dans la stratégie de placement. « Pour déjouer la morosité actuelle du marché et profiter d’un bon retour sur investissement, nous recommandons un horizon de placement relativement long, d’au moins deux ans », a-t-il noté.

Par ailleurs, Tunisie Valeurs a mis en garde les investisseurs contre « les mouvements moutonniers et les vagues vendeuses » injustifiées » sur certaines valeurs ».