Brahim Bouderbala : Le procès équitable tributaire de l’autonomie des juges

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, a déclaré, mardi, que » les magistrats doivent disposer d’une certaine autonomie pour rendre des décisions de justice équitables et éviter les scénarios de procès politiques observés entre 1978 et 1987 « .

Lors de son intervention à la conférence de clôture de l’année universitaire à l’Institut Supérieur de l’Histoire de la Tunisie Contemporaine, à Tunis, sur le règne de Habib Bourguiba entre 1978 et 1987, Bouderbala a estimé, en sa qualité d’avocat de la défense à cette époque, que la réforme de la Justice et du dispositif procédural figure parmi les priorités de la Tunisie d’aujourd’hui, appelant tous les intervenants parmi avocats, magistrats et universitaires, à se pencher sur la question afin de promouvoir le secteur de la justice.

Il a, dans ce contexte, évoqué le procès des » pro-Youssef Ben Salah » en 1977, des syndicalistes en 1978, des groupes islamistes en 1981, des » événements du pain » en 1984, du Mouvement islamiste en 1987 et les peines prononcées dans ces affaires allant jusqu’à la peine de mort pour certains.

Les tribunaux de sureté de l’Etat de l’époque avaient cherché à respecter les procédures mais la composition de ces juridictions s’opposait au principe du procès équitable, a-t-il relevé.

Dans ce sens, Bouderbala a souligné qu’aujourd’hui, toutes les actions judiciaires sont du ressort des magistrats et que les dysfonctionnements au niveau des procédures peuvent être scrutés par la plus haute juridiction, alors que la fonction législative consiste à promulguer et contrôler l’action gouvernementale, a-t-il poursuivi.

