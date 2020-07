Brésil : Le covid-19 a atteint un plateau, d’après l’OMS

C’est plutôt un bon signe pour le deuxième pays le plus touché au monde en nombre de cas recensés. L’épidémie du nouveau coronavirus a atteint un « plateau » au Brésil, a indiqué l’Organisation mondiale de la santé ce vendredi.

Le taux de reproduction du virus, qui mesure le nombre de nouvelles personnes contaminées par chaque personne infectée, supérieur à 1,5 ou 2 en avril-mai, se situe désormais entre 0,5 et 1,5 dans les différentes régions du Brésil, a expliqué le directeur des situations d’urgences sanitaires à l’OMS, Michael Ryan, au cours d’une conférence de presse.

Le Brésil a franchi jeudi le cap des deux millions de contaminations au nouveau coronavirus, le deuxième bilan le plus élevé du monde derrière les Etats-Unis, et se rapproche des 80.000 morts.

Le plus grand pays latino-américain a enregistré 45.403 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le total à 2.012.151 contaminations, selon le ministère de la Santé.

Il y a un plateau. Le Brésil a maintenant l’opportunité de repousser la maladie, de supprimer la transmission du virus, de prendre le contrôle » de l’épidémie, a souligné Michael Ryan.