Brexit : le Royaume-Uni et l’Union européenne sont parvenus à un accord !

Londres et Bruxelles ont finalisé l’accord commercial post-Brexit qu’ils négociaient depuis dix mois, a-t-on appris jeudi de sources européennes. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le négociateur européen Michel Barnier se sont félicités de cet accord lors d’une conférence de presse dans l’après-midi ce jeudi après « quatre années d’effort collectif ».

Ce deal historique est intervenu alors que le Royaume-Uni doit quitter le marché unique le 31 décembre. « Cela valait la peine de se battre pour cet accord. Nous avons maintenant un accord juste et équilibré avec le Royaume-Uni. Il protégera nos intérêts européens, garantira une concurrence loyale et offrira une prévisibilité à nos communautés de pêcheurs. L’Europe avance maintenant », a expliqué la présidente de la Commission européenne.

Michel Barnier, lors de la conférence de presse, a toutefois prévenu : « Le Royaume-Uni a choisi de quitter l’UE et le marché unique, de renoncer aux droits et aux avantages d’un État-membre. Notre accord ne réplique pas ces droits et ces avantages ; Il y aura donc malgré cet accord, de vrais changements, le 1er janvier, pour beaucoup de citoyens et de beaucoup d’entreprises. C’est la conséquence du Brexit », a déclaré le négociateur après l’annonce de cet accord.