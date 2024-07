Bssais et Zeghidi ne peuvent pas bénéficier de la grâce présidentielle

L’avocat de Borhen Bssais, Nizar Ayed a considéré que la place d’un journaliste n’était pas la prison. Intervenant sur les ondes de Diwan fm, Ayed a considéré que, les sentences prononcées à l’encontre de son client ont pour but de le réprimer et de le faire taire.

Il a expliqué que Borhen Bssais et Mourad Zeghidi ne pouvaient pas bénéficier de la grâce présidentielle.

Et d’assurer que cette mesure ne s’applique que pour le jugement ferme et définitif. Or, ce n’est pas le cas pour les deux journalistes

emprisonnés depuis le 11 mai 2024.