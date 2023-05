BTS: Plus de 40% de crédtis carbonisés

Les créances clients de la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) ont atteint 1416,8 millions de dinars (MD), dont 442 MD de créances en situation de litige et 168,9 MD de créances impayées, ce qui fait que le total des crédits douteux s’élève à 610,8 MD, soit 43,1% du total des prêts accordés aux clients.

Cette situation s’explique par l’augmentation du coût des risques à 1,6 MD, de la charge d’exploitation bancaire à 5,7 MD et un résultat d’exploitation qui ne dépasse pas 15,7 MD, selon les états financiers de la banque.Cependant, ces indicateurs limités, notamment, la rentabilité de la banque qui ne dépasse pas 0,5%, n’ont pas empêché l’augmentation des salaires des employés à 27,9 millions de dinars en 2022, contre 26,6 MD à fin 2021, soit une augmentation de 1,2 MD, selon les résultats de la banque publiés sur le site de la Bourse de Tunis.

Cette augmentation s’explique par la hausse des salaires et avantages, outre l’évolution des charges sociales d’une valeur de 549 mille dinars.Les charges de recrutement du directeur général ont atteint 408 mille dinars en 2022, soit un salaire mensuel de 34 mille dinars, selon le rapport des commissaires aux comptes.La BTS a été créée en décembre 1997, sous la tutelle du ministère des Finances et est spécialisée dans le financement de petits projets, des PME et des petites associations de micro-crédits de la finance islamique.