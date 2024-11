Bureaux d’emploi fictifs : Des offres fallacieuses et des recrutements suspects!

Des réseaux d’emplois fictifs et de prostitution viennent de faire leur apparition en Tunisie, sous le couvert de bureaux de recrutement pour des emplois à l’étranger.

Ne se doutant nullement des manigances de ces escrocs, les victimes qui voulaient à tout prix travailler, lui remettaient en contrepartie de leurs offres de services des bijoux ou de l’argent. Une fois l’argent en poche, le mis en cause s’évanouit dans la nature.

A cet effet, les jeunes Tunisiens sont appelés à la vigilance et à éviter ces circuits illégaux car de nombreuses agences étrangères frauduleuses ne cessent de publier des offres d’emploi fictives et mensongères tout en exigeant des demandeurs d’emploi des sommes importantes d’argent sans les placer réellement à l’étranger.

Et pour lutter contre ces arnaques, le département de la Formation professionnelle et de l’emploi a abondamment lancé des campagnes de sensibilisation via des journaux, télévisions, radios pour alerter les Tunisiens et les inciter à faire attention et faire preuve de prudence et vigilance.

Ledit département a mis en garde ce jeudi à travers un communiqué rendu public contre les offres d’emploi à l’étranger frauduleuses.

En effet, le ministère a signalé que suite aux signalements récurrents concernant des cas d’escroquerie et de chantage auxquels sont confrontés de nombreux chercheurs d’emploi souhaitant travailler à l’étranger, la part de bureaux de recrutement illégaux leur promettant des contrats de travail, hébergement et autres services, moyennant le paiement de sommes importantes, est à mettre à l’index.

Et de recommander aux chercheurs d’emploi de ne traiter qu’avec des bureaux de recrutement agréés, autorisés à exercer la mission de médiation sur le marché international de l’emploi et soumis au suivi et à l’évaluation du ministère.

C’est ainsi que le ministère a mis à la disposition de ces chercheurs d’emploi une liste actualisée de ces bureaux et entreprises autorisées , disponible sur le site officiel du ministère, accessible via le lien www.emploi.gov.tn.

Le ministère souligne que seuls l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant, l’Agence tunisienne de coopération technique, et les 60 bureaux privés de recrutement agréés sont légalement habilités à intervenir dans le domaine de la médiation en matière d’emploi à l’étranger.

Il a affirmé qu’il ne se bornera plus, désormais, à engager des poursuites judiciaires mais y ajoutera des mesures administratives en vue de fermer les bureaux de recrutement pour des emplois à l’étranger qui ne disposent pas d’autorisation et qui sont impliqués dans des affaires de prostitution et de traite des êtres humains, et ce en coordination avec les ministères concernés.

Plus de 960 Tunisiens victimes d’escroquerie par contrats de travail fictifs

Selon des chiffres officiels publiés en 2019, le nombre des victimes tunisiennes d’opérations d’escroquerie par des contrats de travail fictifs à Qatar est estimé, au début de 2018, à 960 personnes. Les bureaux d’emploi fictifs entraînaient également de jeunes Tunisiens dans des réseaux de prostitution, de mafia…

Une batterie de mesures nécessaires a été prise pour fermer des bureaux de recrutement non autorisés et ce, en coordination avec les autres ministères concernées par ce dossier.