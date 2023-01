Burkina Faso : Une cinquantaine de femmes enlevées par des djihadistes

Des recherches sont en cours au Burkina Faso pour retrouver une cinquantaine de femmes enlevées jeudi et vendredi dans le nord du pays par des djihadistes présumés, a annoncé lundi le gouverneur de la région du Sahel, dans un communiqué.

« Dès leur disparition signalée, des recherches ont été entreprises en vue de retrouver l’ensemble de ces victimes innocentes, saines et sauves », a-t-il précisé.

« Tous les moyens sont mis en œuvre, sur le plan terrestre et aérien pour retrouver ces femmes », a indiqué à l’AFP une source sécuritaire, assurant que « des aéronefs survolent la zone pour détecter tout mouvement suspect ».

Une cinquantaine de femmes ont été enlevées jeudi et vendredi par des djihadistes présumés dans deux localités au nord et à l’ouest de la commune d’Arbinda (nord). « Alors qu’elles étaient sorties à la recherche de fruits sauvages, ces épouses, mères et filles ont été injustement prises à parti par des hommes armés », a-t-il ajouté.