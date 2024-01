Cameroun : 183,4 MUSD du FMI, en facilités de résilience

Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé aujourd’hui un accord de 18 mois en faveur du Cameroun au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité (FRD), pour un montant total de 138 millions de DTS (environ 183,4 millions de dollars, soit 50 % de la quote-part), dont les premiers décaissements devraient intervenir à l’issue de l’achèvement de la première revue de l’accord.

Le Cameroun est un pays extrêmement vulnérable aux changements climatiques qui fait face à des risques récurrents de sécheresses, d’inondations, de glissements de terrain et d’érosion côtière. La FRD aidera le Cameroun à s’adapter et à atténuer les effets des changements climatiques, en se substituant à des financements plus onéreux. Elle contribuera à remédier aux facteurs de vulnérabilité face aux changements climatiques en aidant les autorités à renforcer le cadre institutionnel du pays en matière de gouvernance et de coordination des politiques liées aux changements climatiques, à intégrer l’action climatique dans la gestion des finances publiques, à renforcer les politiques nationales d’adaptation et à intensifier les initiatives d’atténuation des changements climatiques. Les réformes engagées dans le cadre de la FRD devraient également renforcer l’accompagnement croissant dont bénéficie le pays de la part des partenaires pour le développement et d’autres parties prenantes en faveur d’un développement résilient face aux changements climatiques, et permettre de mobiliser des financements supplémentaires en faveur de l’action climatique.

L’accord FRD coïncide avec les 18 mois restants pour les accords au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) et du mécanisme élargi de crédit (MEDC) approuvés en juillet 2021 et prolongés en décembre 2023 pour soutenir le programme de réformes économiques et financières du pays.

À l’issue de la réunion du conseil d’administration, M. Kenji Okamura, directeur général adjoint et président par intérim, a déclaré que « les réformes à mettre en œuvre dans le cadre du programme de la facilité pour la résilience er la durabilité s’appuient sur les stratégies et plans nationaux des autorités et sur les diagnostics sur les changements climatiques. Cet ensemble de réformes contribuera à remédier aux principaux défis liés aux changements climatiques, notamment en créant un environnement propice à la mise en œuvre des mesures nécessaires, en mettant en place des cadres institutionnels et de gestion des finances publiques adaptés, et en renforçant le cadre national de gestion des risques de catastrophe, afin d’intensifier les efforts d’adaptation, et par la gestion de la fiscalité dans le secteur forestier pour atténuer les effets des changements climatiques. »

« La mise en œuvre rigoureuse des reformes au titre de l’accord FRD permettra d’améliorer l’orientation de la politique climatique à moyen terme du Cameroun, de remplacer des financements plus coûteux, et de mieux amortir les chocs liés aux changements climatiques et les futurs besoins de financement de la balance des paiements qui en découlent. L’accord devrait permettre de mobiliser des financements supplémentaires dans ce domaine. Les efforts de développement des capacités et une bonne coordination entre les organismes publics camerounais et les partenaires pour le développement impliqués dans le programme d’action climatique du pays seront importants. »