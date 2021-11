22 tablettes, pour des fonctionnaires de la présidence du gouvernement

Une cérémonie de livraison de 22 tablettes au profit de la Présidence du Gouvernement – Bureau Central des Relations avec le Citoyen a eu lieu lundi, 29 novembre 2021 au siège du Bureau Central des Relations avec le Citoyen à la Présidence du Gouvernement. Ce don entre dans le cadre de la formation financée par la KOICA intitulée «Capacity Building Program of Human Resources Operating on E-People Tunisia» qui a eu lieu du 04 au 14 octobre 2021 au profit de 22 fonctionnaires d’état tunisiens.

Ce don de 22 tablettes a comme objectif de faciliter la mise en œuvre des programmes de formation qui seront organisés par la Présidence du Gouvernement et le BCRC dans les années à venir.

Il est important de rappeler que Cette formation visait de renforcer les compétences et les connaissances sur la gestion du système E-people de la Tunisie, aider à améliorer les politiques de gestion des systèmes de participation citoyenne tunisiens et de partager l’expérience coréenne dans le domaine du gouvernement électronique et la e-participation.

La KOICA continuera son soutien au Gouvernement Tunisien à travers la mise en place de plusieurs programmes de coopération dans divers secteurs : la bonne gouvernance, les changements climatiques et l’environnement, l’emploi des jeunes et le renforcement des capacités des partenaires tunisiens.