Cellules orageuses et pluies attendues

Nuages parfois abondants accompagnés de cellules orageuses avec des pluies dans les régions de l’ouest. Ces nuages gagneront à partir de l’après-midi, les régions de l’est et du centre et seront parfois abondantes, avec des quantités importantes dans les régions du nord. Chute de grêle et apparition d’éclairs dans certains endroits.

Vent de secteur sud dans le nord et le centre et de secteur est dans le sud fort, avec une vitesse de 20 km/h à 40 km/h.

Mer agitée.

Les températures maximales oscilleront entre 27°c et 33°c dans les régions côtières et entre 32°c et 36°c dans le reste des régions . Elles atteindront 41°c dans l’extrême sud.