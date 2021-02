CEPEX : La Tunisie au Salon ‘Gulfood’ à Dubaï malgré la pandémie

La Tunisie participe pour la 15ème fois consécutive au Salon International de l’Agroalimentaire “Gulfood” qui se tient à Dubai du 21 au 25 Février 2021.

- Publicité-

Malgré le contexte particulier lié au COVID-19 et marqué par l’annulation et le report de la majorité des salons internationaux, les Émirats Arabes Unis se sont investis depuis plusieurs mois pour assurer la reprise des événements d’envergure mondiale et par la même le maintien du plus grand salon dans le secteur agroalimentaire dans la région en instaurant des mesures sanitaires draconiennes.

C’est ainsi que le Salon a pu drainer plus de 3000 exposants en provenance d’une centaine de pays avec un total de 85 pavillons nationaux.

L’offre du salon est répartie sur 8 thèmes sectoriels, à savoir les boissons, les produits laitiers, les céréales, les cuisines du monde “World Food”, les huiles et graisses “Fats & Oils”, les grandes marques, les produits de santé et de bien-être et les viandes et volailles.

Les organisateurs du salon estiment une régression du nombre des visiteurs d’environ 30% liée aux mesures de voyage restrictives instaurées par plusieurs pays. Toutefois, le premier jour du salon a été marqué par un grand nombre de visiteurs, ce qui augure des perspectives prometteuses pour cette édition.

La participation de la Tunisie au Gulfood 2021 s’est distinguée par le maintien de la superficie d’exposition du pavillon national d’un total de 381 m2 regroupant 45 entreprises dont 35 d’entre elles exposent sur le Pavillon géré par le CEPEX dans la section “World Food” et 10 exposants d’huile d’olive sur le pavillon géré par le Packtec dans la section “Fats & Oils”.

L’offre tunisienne lors de cette édition du salon est particulièrement diversifiée. En plus des produits habituellement exposés (les dattes, l’huile d’olive, les pâtes et les conserves alimentaires, les confiseries et biscuits et les fromages), de nouveaux produits marquent leurs présence pour la première fois au salon à savoir, les légumes frais, les produits de la pêche et le café.

À noter que Les exportations tunisiennes vers les Émirats Arabes Unis ont enregistré une baisse de 13% au cours de l’année 2020. Cette baisse a touché tous les secteurs d’activité hormis les exportations du secteur agroalimentaire qui ont connu une hausse de 25%.