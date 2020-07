Le ministre de la Défense nationale, Imed Hazgui, a ordonné, mardi, la création d’un Master en Défense, tel que proposé dans des établissements similaires. Le but étant, selon lui, de valoriser le niveau d’enseignement et d’améliorer les compétences des officiers dans les domaines de la planification stratégique et opérationnelle militaire et la gestion des crises, conformément au droit international humanitaire.

Imed Hazgui s’exprimait lors de la cérémonie organisée à l’occasion de la cérémonie de sortie de la 24e promotion de l’Ecole supérieure de guerre.

Il a souligné l’importance de l’Ecole supérieure de guerre, saluant les efforts de l’équipe de direction de l’école pour renforcer au niveau national et international, indique le département de la Défense.

Le ministre s’est, également, félicité de la coopération établie entre l’Ecole de guerre et l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) en matière de développement des programmes et méthodes d’enseignement, en partenariat avec le programme de renforcement de la formation « défense ». Il a appelé, dans ce sens, à la nécessité de promouvoir le processus de formation des formateurs et de généraliser cette collaboration à toutes les écoles militaires.

Le ministre a, à cette occasion, pris connaissance de certaines recherches menées par les élèves officiers dans le domaine de la science militaire et les études stratégiques. Il a appelé à utiliser de manière avantageuse les résultats de ces recherches dans le but de renforcer les capacités opérationnelles de l’institution militaire.

La 24e promotion compte 81 élèves-officiers tunisiens et de pays arabes et africains, à savoir le Maroc, l’Arabie Saoudite, le Gabon, le Bénin, la République centrafricaine, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Cameroun, la Guinée ainsi que de la Chine.

La cérémonie s’est déroulée en présence des membres du Conseil supérieur des Armées, de chefs de missions diplomatiques accrédités en Tunisie et de certains attachés militaires des ambassades et de hauts responsables du ministère de la Défense.