Imed Hazki : plusieurs lacunes dans la gouvernance des biens confisqués

Dans des déclarations jeudi 30 novembre à Radio Shems FM, le président du Haut Comité de contrôle administratif et financier, Imed Hazki, a insisté sur le rôle du ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières dans la poursuite judiciaire contre les infractions et fraudes constatées en matière de gestion des biens confisqués. Il a signalé que le Haut Comité a enregistré un manque de gouvernance et des lacunes à ce sujet, à la lumière des missions de contrôle effectuées par la Cour des comptes entre 2011 et 2016 qui a permis d’actualiser les données relatives à ce dossier.

Les carences enregistrées concernent les divers aspects de la gestion, tant en ce qui concerne la sauvegarde des biens confisqués, que leur cession, outre des lacunes dans la mise en application des mesures prises à ce sujet.