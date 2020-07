Kébili : Hazgui donne le coup d’envoi du projet Al-Mohdath à El Faouar

Le ministre de la Défense Imed Hazgui a donné lundi le coup d’envoi du démarrage des travaux du projet de développement Al-Mohdath qui sera érigé dans la délégation d’El Faouar (gouvernorat de Kébili).

D’une superficie de 300 hectares (première étape), le projet est le fruit d’un financement tuniso-italien. Il s’inscrit dans le cadre de suivi des projets de développement engagés par l’institution militaire dans les régions désertiques.

Le ministre qui était accompagné de l’ambassadeur d’Italie à Tunis Lorenzo Fanara, a procédé à la plantation du premier palmier et à l’inauguration de premier puits profond d’eau potable et d’irrigation. Ce puits sera suivi de trois autres dans la même région, rassure le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

Cité dans le même communiqué, le ministre a souligné que le projet Al Mohdath vise à créer des postes d’emploi pour les jeunes, encourager les habitants de la région à ne pas quitter la zone et lutter contre la désertification.

De son côté, le diplomate italien a souligné la disposition de son pays à continuer à soutenir de tels projets de développement, engagés par le ministère tunisien de la Défense, citant à ce propos, le projet de Réjim Maâtoug qui, a-t-il dit, a prouvé son efficacité