Certaines personnes possèdent des caractères héréditaires et immunitaires qui les protègent contre le coronavirus

Certaines personnes possèdent des caractères héréditaires et immunitaires qui les protègent d’attraper le coronavirus même en fréquentant une personne contaminée sans la moindre protection, a déclaré à la TAP, Mahjoub Ouni, un professeur en virologie à la faculté de pharmacie de Monastir.

Selon lui, le fait que cette catégorie de personnes ne soit pas infectée par le virus démontre que ce virus n’a pas pu pénétrer dans les cellules de ces individus en raison de l’absence de base génétique de sensibilité au virus, indiquant qu’il existe plusieurs éléments autour des cellules du corps qui se défendent fortement et empêchent le virus d’y accéder. Le spécialiste a expliqué que l’infection d’une personne par des virus en général est liée à la prédisposition de son corps et à l’existence d’une base génétique favorable liée à la nature des protéines et des anticorps contre les virus présents dans le corps, affirmant qu’ ‘ »il existe plusieurs facteurs soutenant la prédisposition génétique ce qui explique la variabilité de l’effet des virus sur les personnes infectées, malgré leur appartenance à la même famille.