 « C’est l’Etat qui est responsable des pénuries alimentaires », dixit Ezzeddine saidane

Au micro de la radio » Shems Fm « , l’expert économique, Ezzeddine Saidane a affirmé que l’Etat est responsable des pénuries et de la spéculation qui en découle. L’universitaire a expliqué que les denrées touchées par un manque ou une pénurie (riz, sucre, farine, café, …) sont exclusivement importées par des monopoles étatiques. Or, ces entreprises publiques sont devenues incapables d’alimenter le marché en quantités suffisantes à cause de la crise des finances publiques, qui a les impactés, perdant de ce fait la confiance de ses fournisseurs mais aussi des établissements financiers à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Ezzeddine Saidane a également fustigé l’usage abusif, inadéquat et éthiquement incorrect, de deux termes « spéculation/monopole » et « frénésie ». Il a estimé que la frénésie du citoyen est un comportement 100% rationnel, à cause du manque de confiance dans le marché. Il a aussi souligné que le manque en approvisionnement a créé la spéculation et le monopole. Donc, concrètement et toujours selon son analyse, l’Etat est responsable de la pénurie, ayant le monopole et n’ayant pas approvisionné le marché en quantité suffisante.

Pour lui, l’Etat ne doit plus intervenir dans les secteurs concurrentiels et doit se contenter de son rôle de contrôle et de régulation.

