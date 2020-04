Changements à la CTN et à l’OMMP. Ennahdha aurait pris les sièges de Pdg

Nous croyons savoir que le ministre Nahdhaoui du transport, Anouar Maarouf aurait procédé au changements des deux Pdg de la CTN (Compagnie Tunisienne de Navigation) et de l’OMMP (Office de la Marine Marchande et des Ports). Dans le 1er , ce serait Fethi Jebnoun qui tiendrait désormais la barre chez le seul transporteur maritime de personnes et de marchandises. Le nouveau venu à la CTN, serait connu pour être proche d’Ennahdha. A l’OMMP, Sami Battikh parti à un peu plus d’une année de la retraite, c’est Mahmoud Bouziri, ingénieur maritime qui aurait pris le poste de Pdg de l’office qui gère tous les ports de Tunisie. Bouziri, come Jebnoun, auraient les deux travaillé chez le transporteur international Maersk en Tunisie. Mais il serait surtout un élément d’Ennahdha parmi ceux qui avaient bénéficié de l’amnistie de 2012. Ainsi, c’est un ministre du parti islamiste qui aurait nommé deux de ses semblables à la tête de deux des plus importantes entreprises publiques.