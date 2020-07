Chaouachi mécontent de son patron et tire à boulets rouges !

Dans une interview accordée ce mercredi 15 juillet 2020 au journal Assabah, Ghazi Chaouachi, ministre des Domaine de l’Etat et des Affaires foncières et dirigeant au sein du Courant démocratique, a appelé le président de la République, Kais Saied, à intervenir.

« Le chef d’Etat est le « gardien » de la constitution et il est le symbole de l’union de la Tunisie et des Tunisiens. Il est appelé à garantir la stabilité et la sécurité du pays pour ne pas laisser de place à l’anarchie et aux affrontements entre les partis politiques » a-t-il assuré.