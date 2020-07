Chiffre du week-end : Une somme nulle sur toute la ligne et la décennie 2011-2020

Le patron de Sigma Conseil, Hassen Zarghouni s’est livré à un exercice statistique qui s’est soldé par la somme nulle, un zéro magistral tout au long de la décennie 2011-2010 où la Tunisie a connu une croissance nulle et nulle création de richesses nouvelles en 10 ans :

Chiffre du week-end : 0. La Tunisie connaît une croissance nulle sur la décennie 2011-2020. Zéro création de richesses nouvelles en 10 ans.

La croissance des six décennies de l’indépendance :

1962-1971 4.4%

1972-1981 7.8%

1982-1991 3.4%

1992-2001 5.0%

2002-2010 4.5%

2011-2020 0.0%.

Avec l’augmentation de la population de 1.2 million d’habitants en 10 ans, la baisse moyenne des revenus par habitant sur la dernière décennie est de 10% en dinars constants et est de 50% en dollars.

Cet appauvrissement moyen de la population est injuste car il n’est pas égal selon la catégorie socioprofessionnelle et les régions. Ce sont les populations précaires qui ont connu des baisses en termes de revenus nets les plus fortes.

A quand le réveil ?

Il faut revenir au travail. Il faut une prise de conscience individuelle et collective que l’heure est grave. Le plus grand gisement de croissance est le travail. Il faut de la croissance pour distribuer la richesse. Il faut de la croissance inclusive pour faire baisser les tentions sociales. Il faut de la croissance pour la transformer en développement équilibré. Il faut créer la richesse. Il faut renouer avec le travail.