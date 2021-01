Cinquante migrants irréguliers secourus au large de Mahdia

Cinquante migrants irréguliers de différentes nationalités africaines ont été secourus, lundi après-midi, à 45 km au large de la ville côtière de Mahdia, par la Marine nationale.

Les migrants, dont l’âge varie entre 15 et 50 ans, ont pris la mer dans la nuit du 6 au 7 janvier, depuis les côtes de Sidi Mansour, à Sfax, en vue de rejoindre l’Europe, a indiqué le ministère de la Défense nationale.

Quatre Tunisiens et onze femmes figurent parmi les personnes secourus. Un nourrisson a perdu la vie dans cette tentative de rallier les côtes européennes, selon la même source.

Les migrants irréguliers ont été conduits vers le port de pêche de Mahdia pour être remis à la Garde nationale de la région.

Le ministère de la Défense précise que l’opération de sauvetage s’est déroulée en coordination avec la Marine nationale et les centres de coordination des secours en mer de Malte et de Rome.

