Classement WTA: Ons Jabeur reste à la 5ème place

La Tunisienne Ons Jabeur, finaliste du Tournoi de Wimbeldon, est restée au cinquième rang, dans le classement WTA.



Après Wimbledon, deux tournois WTA250 se déroulaient la semaine passée du côté de Lausanne et de Budapest, et ils n’ont pas provoqué de gros bouleversements au classement ce lundi.



Rappelons que les organisateurs de Wimbledon avaient décidé d’exclure tous les joueurs et joueuses russes et biélorusses en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Opposée à cette décision, la WTA a décidé, comme son homologue masculine, l’ATP, de ne pas y distribuer de points au classement mondial.



Jabeur perd donc les 430 points de son quart de finale à Wimbledon en 2021, sans en gagner aucun.



Voici le classement des 10 premières places du lundi 18 juillet 2022:



1- Iga Swiatek (POL) 8 336

2- Anett Kontaveit (EST) 4 326

3- Maria Sakkari (GRE) 4 190

4- Paula Badosa (ESP) 4 030

5- Ons Jabeur (TUN) 4 010

6- Aryna Sabalenka (BIE) 3 267

7- Jessica Pegula (USA) 3 087 (+1)

8- Danielle Collins (USA) 3 022 (-1)

9- Garbiñe Muguruza (ESP) 2 886

10- Emma Raducanu (GBR) 2 717

