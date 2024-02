Ons Jabeur nommée ambassadrice  de bonne volonté du Programme alimentaire mondial

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé aujourd’hui la nomination de la star tunisienne du tennis, Ons Jabeur, en tant que nouvelle Ambassadrice mondiale de bonne volonté. Reconnue pour ses prouesses sportives et son engagement dans les causes sociales, Ons Jabeur utilisera sa voix influente pour sensibiliser à l’insécurité alimentaire mondiale et soutenir la mission du PAM d’éradiquer la faim.

Ons Jabeur, première femme arabe à avoir atteint trois finales de Grand Chelem et la deuxième place mondiale, a constamment démontré sa volonté d’avoir un impact positif au-delà du court de tennis. En tant qu’ambassadrice mondiale de bonne volonté du PAM, elle plaidera en faveur d’un accès équitable à des aliments nutritifs et d’une action visant à s’attaquer aux causes profondes de la faim qui touche les communautés vulnérables dans le monde entier, explique la PAM.

« Ons incarne un esprit de résilience et de détermination qui correspond parfaitement à la mission et aux valeurs du PAM », a déclaré Cindy McCain, directrice exécutive du PAM. « Elle a une profonde passion pour la création de changements positifs qui contribueront à nos efforts pour mettre fin à la faim dans le monde et promouvoir le développement durable – nous sommes ravis qu’elle rejoigne notre équipe ».

En acceptant ce rôle, Ons Jabeur a déclaré : « C’est un honneur pour moi de rejoindre le Programme alimentaire mondial en tant qu’ambassadrice de bonne volonté : « Je suis honorée de rejoindre le Programme alimentaire mondial en tant qu’ambassadeur mondial de bonne volonté. En tant qu’athlète, je comprends l’importance de la nutrition et j’ai hâte d’utiliser ma plateforme pour contribuer au travail vital du PAM en veillant à ce que personne n’aille se coucher le ventre vide ».

Jabeur participera à diverses initiatives, dont une axée sur la situation d’urgence à Gaza et une campagne de collecte de fonds pendant le mois de Ramadan. Elle mettra sa notoriété mondiale au service des projets du PAM, en insistant sur le rôle essentiel de la nutrition pour libérer tout le potentiel des individus, en particulier des enfants.

Cette collaboration marque une étape importante pour Ons Jabeur et le Programme alimentaire mondial, reflétant un engagement commun à avoir un impact durable sur la vie des personnes touchées par la faim et la malnutrition.

Cette nomination intervient alors que le PAM est confronté à un contexte mondial difficile, la faim aiguë restant à des niveaux très élevés. Pourtant, les fonds humanitaires ne suffisent pas à répondre aux besoins croissants, ce qui oblige l’organisation à réduire l’aide vitale et met en péril les efforts déployés pour répondre aux besoins humanitaires massifs.